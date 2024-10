BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP macht am Nachmittag Boden gut

So entwickelt sich BP

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von BP konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 1,2 Prozent auf 4,00 GBP.

Das Papier von BP legte um 15:53 Uhr zu und stieg im London-Handel um 1,2 Prozent auf 4,00 GBP. Bei 4,01 GBP erreichte die BP-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 3,96 GBP eröffnete der Anteilsschein. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.044.175 BP-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,62 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.10.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 40,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 3,80 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 5,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

BP-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,220 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,310 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 5,43 GBP.

BP ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,08 GBP je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,32 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 37,49 Mrd. GBP im Vergleich zu 38,77 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von BP wird am 29.10.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 04.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,629 USD je Aktie in den BP-Büchern.

