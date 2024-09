BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Nachmittag höher

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,2 Prozent auf 4,15 GBP.

Die BP-Aktie stieg im London-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 4,15 GBP. Den Tageshöchststand markierte die BP-Aktie bei 4,20 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,15 GBP. Zuletzt wechselten via London 12.502.927 BP-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.10.2023 bei 5,62 GBP. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 26,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,96 GBP am 11.09.2024. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 4,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,220 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,310 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,19 GBP.

Am 30.07.2024 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 GBP ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,08 GBP in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 37,49 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BP 38,77 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte BP am 29.10.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass BP im Jahr 2024 0,680 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

