BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verbilligt sich am Nachmittag

Die Aktie von BP gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,7 Prozent auf 4,27 GBP.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 4,27 GBP. Der Kurs der BP-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,25 GBP nach. Den Handelstag beging das Papier bei 4,30 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 15.251.675 BP-Aktien den Besitzer.

Bei 5,41 GBP markierte der Titel am 13.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 26,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.11.2024 (3,65 GBP). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,43 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,308 USD. Im Vorjahr hatte BP 0,220 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BP-Aktie bei 5,03 GBP.

BP ließ sich am 29.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,01 GBP. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,22 GBP ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Umsatzseitig standen 36,35 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 13,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BP 42,09 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 10.02.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 0,564 USD in den Büchern stehen haben wird.

