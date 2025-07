BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verzeichnet am Montagnachmittag Verluste

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 3,99 GBP abwärts.

Die BP-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 3,99 GBP abwärts. Das Tagestief markierte die BP-Aktie bei 3,98 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,01 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten BP-Aktien beläuft sich auf 8.280.786 Stück.

Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,71 GBP an. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 18,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 3,29 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,356 USD. Im Vorjahr hatte BP 0,240 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 4,28 GBP je BP-Aktie an.

BP gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 GBP vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,11 GBP in den Büchern gestanden. BP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 37,25 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,55 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Die BP-Bilanz für Q2 2025 wird am 05.08.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von BP rechnen Experten am 04.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,420 USD je BP-Aktie belaufen.

