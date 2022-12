BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Donnerstagmittag mit grünen Vorzeichen

Die BP-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 5,51 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BP-Aktie bei 5,52 EUR. Bei 5,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 204.099 BP-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 30.11.2022 auf bis zu 5,82 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,31 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 22.12.2021 Kursverluste bis auf 3,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BP-Aktie bei 5,62 GBP.

BP veröffentlichte am 01.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,43 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,16 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BP in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 55.011,00 USD im Vergleich zu 37.867,00 USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.02.2023 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,49 USD je Aktie in den BP-Büchern.

