BP Aktie News: STOXX 50 Aktie Hausse bei BP am Mittwochmittag

BP im Fokus

Die Aktie von BP zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das BP-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 5,1 Prozent auf 3,77 GBP.

Die BP-Aktie stieg im London-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 5,1 Prozent auf 3,77 GBP. Kurzfristig markierte die BP-Aktie bei 3,80 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Den London-Handel startete das Papier bei 3,67 GBP. Zuletzt wechselten 17.355.128 BP-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,31 GBP) erklomm das Papier am 25.04.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BP-Aktie somit 29,00 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 12,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,240 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,339 USD je BP-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 5,26 GBP.

Am 11.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 GBP ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,02 GBP in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,06 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 35,70 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 42,03 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Am 29.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von BP rechnen Experten am 05.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BP-Aktie in Höhe von 0,486 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

