BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gewinnt am Mittwochmittag an Boden

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BP. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,4 Prozent auf 4,53 GBP zu.

Um 11:49 Uhr sprang die BP-Aktie im London-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 4,53 GBP zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die BP-Aktie bei 4,53 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,50 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.440.203 BP-Aktien umgesetzt.

Am 19.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,62 GBP an. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 19,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,41 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die BP-Aktie mit einem Verlust von 2,54 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,305 USD. Im Vorjahr hatte BP 0,220 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,46 GBP für die BP-Aktie.

BP gewährte am 07.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,11 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 46,24 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 38,55 Mrd. USD.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte BP am 30.07.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der BP-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 05.08.2025.

In der BP-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,732 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

