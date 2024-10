BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im London-Handel gewannen die BP-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,4 Prozent auf 4,03 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BP-Aktie bisher bei 4,04 GBP. Mit einem Wert von 4,02 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 693.239 BP-Aktien gehandelt.

Am 28.10.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,47 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BP-Aktie mit einem Kursplus von 35,55 Prozent wieder erreichen. Am 27.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,80 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,310 USD. Im Vorjahr erhielten BP-Aktionäre 0,220 GBP je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 5,43 GBP.

Am 30.07.2024 legte BP die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 GBP. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,08 GBP ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,32 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 37,49 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 38,77 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte BP möglicherweise am 04.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,625 USD je Aktie in den BP-Büchern.

Redaktion finanzen.net

