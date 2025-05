BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP präsentiert sich am Dienstagvormittag fester

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von BP. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 3,59 GBP zu.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 3,59 GBP zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BP-Aktie bisher bei 3,60 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 3,57 GBP. Bisher wurden via London 1.319.173 BP-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 4,95 GBP erreichte der Titel am 30.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,90 Prozent. Bei einem Wert von 3,29 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Mit Abgaben von 8,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem BP seine Aktionäre 2024 mit 0,240 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,329 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der BP-Aktie wird bei 4,31 GBP angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte BP am 29.04.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,11 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37,25 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 3,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,55 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte BP am 05.08.2025 präsentieren. Am 04.08.2026 wird BP schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,426 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

