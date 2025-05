BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BP. Zuletzt ging es für die BP-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 3,58 GBP.

Um 15:53 Uhr fiel die BP-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 3,58 GBP ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BP-Aktie bisher bei 3,58 GBP. Mit einem Wert von 3,60 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.651.769 BP-Aktien umgesetzt.

Am 30.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,95 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,46 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,29 GBP. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,329 USD, nach 0,240 GBP im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 4,31 GBP an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BP am 29.04.2025. BP hat ein EPS von 0,03 GBP vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,11 GBP auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,38 Prozent zurück. Hier wurden 37,25 Mrd. GBP gegenüber 38,55 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.08.2025 terminiert. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 04.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2025 0,426 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

