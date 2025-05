BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verteuert sich am Donnerstagvormittag

Notierung im Blick

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das BP-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 3,62 GBP.

Um 09:07 Uhr sprang die BP-Aktie im London-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 3,62 GBP zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die BP-Aktie bei 3,62 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,61 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 423.001 BP-Aktien.

Am 30.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,95 GBP an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BP-Aktie somit 26,89 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 3,29 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BP-Aktie mit einem Verlust von 9,10 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten BP-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,240 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,329 USD. Das durchschnittliche Kursziel der BP-Aktie wird bei 4,31 GBP angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BP am 29.04.2025. Mit einem EPS von 0,03 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BP mit 0,11 GBP je Aktie genauso viel verdiente. BP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 37,25 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,55 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

BP dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 05.08.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 04.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BP-Aktie in Höhe von 0,426 USD im Jahr 2025 aus.

