BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Donnerstagnachmittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von BP zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 3,58 GBP bewegte sich die BP-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die BP-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 3,58 GBP. Bei 3,64 GBP erreichte die BP-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die größten Abgaben verzeichnete die BP-Aktie bis auf 3,57 GBP. Bei 3,61 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten BP-Aktien beläuft sich auf 7.216.821 Stück.

Am 30.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,95 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BP-Aktie somit 27,73 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,29 GBP. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,04 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,329 USD. Im Vorjahr hatte BP 0,240 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 4,31 GBP je BP-Aktie aus.

BP ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 GBP wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im abgelaufenen Quartal hat BP 37,25 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 38,55 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von BP wird am 05.08.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 04.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,426 USD je BP-Aktie.

