BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Donnerstagmittag mit Kursplus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von BP. Zuletzt konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,6 Prozent auf 3,60 GBP.

Um 11:49 Uhr stieg die BP-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 3,60 GBP. In der Spitze legte die BP-Aktie bis auf 3,64 GBP zu. Bei 3,61 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der BP-Aktie belief sich zuletzt auf 3.100.322 Aktien.

Bei 4,95 GBP erreichte der Titel am 30.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,42 Prozent hinzugewinnen. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,29 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,240 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,329 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 4,31 GBP an.

BP ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. BP hat ein EPS von 0,03 GBP vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,11 GBP auf dem gleichen Niveau gelegen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,38 Prozent auf 37,25 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 38,55 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 05.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von BP rechnen Experten am 04.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,426 USD je BP-Aktie.

