BP Aktie News: BP macht am Donnerstagvormittag Boden gut

Im Frankfurt-Handel gewannen die BP-Papiere um 07:32 Uhr 1,4 Prozent.

Der Anteilsschein kletterte am 11.02.2022 auf bis zu 5,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BP-Aktie 9,70 Prozent zulegen. Am 20.07.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,23 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BP-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 4,71 GBP.

Am 08.02.2022 hat BP in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2021 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,21 USD, nach 0,13 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 52.238,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 43,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BP einen Umsatz von 36.492,00 USD eingefahren.

Die kommende Q1 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.05.2022 veröffentlicht. BP dürfte die Q1 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 02.05.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,844 USD je Aktie in den BP-Büchern.

Redaktion finanzen.net

