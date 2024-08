BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BP hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die BP-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 4,32 GBP.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der BP-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 4,32 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die BP-Aktie bei 4,34 GBP. Die Abwärtsbewegung der BP-Aktie ging bis auf 4,28 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,32 GBP. Zuletzt wechselten via London 7.392.578 BP-Aktien den Besitzer.

Am 19.10.2023 markierte das Papier bei 5,62 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,15 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,25 GBP am 23.08.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,220 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,309 USD. Das durchschnittliche Kursziel der BP-Aktie wird bei 6,31 GBP angegeben.

BP ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 GBP vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,08 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37,49 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,77 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 29.10.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 04.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von BP.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,707 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

