BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verteuert sich am Mittwochvormittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von BP. Zuletzt wies die BP-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 4,59 GBP nach oben.

Um 09:06 Uhr wies die BP-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 4,59 GBP nach oben. In der Spitze gewann die BP-Aktie bis auf 4,61 GBP. Mit einem Wert von 4,59 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via London 1.225.760 BP-Aktien umgesetzt.

Am 19.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,62 GBP an. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 18,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 4,41 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 3,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,306 USD. Im Vorjahr hatte BP 0,220 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,46 GBP.

Am 07.05.2024 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,11 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 38,55 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 46,24 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Am 29.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von BP veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,726 USD je Aktie in den BP-Büchern.

