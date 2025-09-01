BrainChip Aktie News: BrainChip legt am Dienstagmittag zu

Blick auf BrainChip-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von BrainChip. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 2,9 Prozent auf 0,116 EUR zu.

Die BrainChip-Aktie konnte um 11:44 Uhr im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 0,116 EUR. Die BrainChip-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,117 EUR aus. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,116 EUR. Von der BrainChip-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 27.459 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.01.2025 bei 0,283 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BrainChip-Aktie derzeit noch 143,508 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 0,083 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BrainChip-Aktie derzeit noch 28,547 Prozent Luft nach unten.

BrainChip dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 präsentieren. Am 03.03.2027 wird BrainChip schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

