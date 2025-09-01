DAX23.754 -1,2%ESt505.342 -0,5%Top 10 Crypto15,60 +2,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.850 +1,8%Euro1,1633 -0,7%Öl69,45 +1,9%Gold3.480 +0,1%
Blick auf BrainChip-Kurs

BrainChip Aktie News: BrainChip legt am Dienstagmittag zu

02.09.25 12:06 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip legt am Dienstagmittag zu

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von BrainChip. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 2,9 Prozent auf 0,116 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,11 EUR -0,01 EUR -4,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BrainChip-Aktie konnte um 11:44 Uhr im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 0,116 EUR. Die BrainChip-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,117 EUR aus. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,116 EUR. Von der BrainChip-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 27.459 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.01.2025 bei 0,283 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BrainChip-Aktie derzeit noch 143,508 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 0,083 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BrainChip-Aktie derzeit noch 28,547 Prozent Luft nach unten.

BrainChip dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 präsentieren. Am 03.03.2027 wird BrainChip schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

