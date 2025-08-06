DAX24.222 +1,2%ESt505.334 +1,4%Top 10 Crypto15,91 +3,3%Dow43.980 -0,5%Nas21.288 +0,6%Bitcoin100.347 +1,7%Euro1,1618 -0,3%Öl66,74 -0,3%Gold3.387 +0,5%
Notierung im Fokus

BrainChip Aktie News: BrainChip gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

07.08.25 16:09 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von BrainChip. Die Aktionäre schickten das Papier von BrainChip nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 0,119 EUR.

Die BrainChip-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 16:01 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 0,119 EUR. Im Tageshoch stieg die BrainChip-Aktie bis auf 0,120 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,117 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 285.571 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,275 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 130,950 Prozent könnte die BrainChip-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.04.2025 bei 0,085 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die BrainChip-Aktie mit einem Verlust von 28,511 Prozent wieder erreichen.

BrainChip wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 02.09.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 01.09.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD je BrainChip-Aktie.

Redaktion finanzen.net



