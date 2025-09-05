BrainChip Aktie News: BrainChip tendiert am Montagvormittag schwächer

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BrainChip. Die BrainChip-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 4,6 Prozent im Minus bei 0,112 EUR.

Um 09:13 Uhr ging es für die BrainChip-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 4,6 Prozent auf 0,112 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BrainChip-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,112 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 0,118 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 81.593 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.01.2025 bei 0,275 EUR. Der aktuelle Kurs der BrainChip-Aktie ist somit 144,742 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 0,085 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,242 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BrainChip-Aktie.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte BrainChip am 04.03.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 03.03.2027 dürfte BrainChip die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

