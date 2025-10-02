GNW-News: Mohawk Industries, Inc. lädt Sie zur Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des dritten Quartals ein
Werte in diesem Artikel
^CALHOUN, Georgia, Oct. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Zusammenhang mit der
Veröffentlichung der Ergebnisse von Mohawk Industries (NYSE: MHK) für das dritte
Quartal 2025 am Donnerstag, den 23. Oktober 2025, sind Sie eingeladen, an der
Telefonkonferenz teilzunehmen, die am Freitag, den 24. Oktober 2025, um 11:00
Uhr ET live übertragen wird.
Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des dritten Quartals von Mohawk
Was: Industries
24. Oktober 2025
Wann: 11:00 Uhr ET
www.mohawkind.com (http://www.mohawkind.com/)
Wo: Wählen Sie die Registerkarte?Investoren" aus
Live über das Internet - Melden Sie sich
unter ir.mohawkind.com/investor-overview
Wie: (https://ir.mohawkind.com/investor-overview/)an
Registrieren Sie sich für die Telefonkonferenz
unter https://dpregister.com/sreg/10203204/fff9ab9d5c
Live-Telefonkonferenz: Wählen Sie 1-833-630-1962 (USA/Kanada)
Wählen Sie 1-412-317-1843 (International)
Für diejenigen, die zum angegebenen Zeitpunkt nicht zuhören können, steht die
Aufzeichnung bis zum 21. November 2025 zur Verfügung. Wählen Sie dazu die Nummer
1-877-344-7529 (USA/Kanada) oder 1-412-317-0088 (International) und geben Sie
den Aufzeichnungszugangscode 9747441 ein. Die Telefonkonferenz wird archiviert
und kann ein Jahr lang unter der Registerkarte?Investors" auf mohawkind.com als
Aufzeichnung abgerufen werden.
ÜBER MOHAWK
Mohawk Industries ist ein weltweit führender Hersteller von Bodenbelägen und
entwickelt Produkte, die Wohn- und Geschäftsräume auf der ganzen Welt
verschönern. Die vertikal integrierten Herstellungs- und Vertriebsprozesse von
Mohawk bieten Wettbewerbsvorteile bei der Produktion von Teppichböden,
Teppichen, Keramikfliesen, Laminat-, Holz-, Stein- und Vinylböden. Mit unserer
branchenführenden Innovationskraft haben wir Produkte und Technologien
entwickelt, mit denen sich unsere Marken von anderen Produkten abheben und alle
Anforderungen für Um- und Neubauten erfüllen. Unsere Marken gehören zu den
bekanntesten der Branche und umfassen American Olean, Daltile, Durkan, Eliane,
Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group,
Pergo, Quick-Step, Unilin und Vitromex. In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich
Mohawk von einem amerikanischen Teppichhersteller zum weltweit größten
Bodenbelagsunternehmen mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Südamerika,
Ozeanien und Asien entwickelt.
Kontakt:
Mohawk Industries, Inc.
James Brunk, Chief Financial Officer
706-624-2239

Analysen zu Mohawk Industries Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.2017
|Mohawk Industries Outperform
|RBC Capital Markets
|20.03.2017
|Mohawk Industries Overweight
|Barclays Capital
|13.02.2017
|Mohawk Industries Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|05.12.2016
|Mohawk Industries Outperform
|RBC Capital Markets
|24.05.2016
|Mohawk Industries Hold
|Topeka Capital Markets
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
