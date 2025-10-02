GNW-News: Mohawk Industries, Inc. lädt Sie zur Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des dritten Quartals ein

Werte in diesem Artikel

^CALHOUN, Georgia, Oct. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Zusammenhang mit der

Veröffentlichung der Ergebnisse von Mohawk Industries (NYSE: MHK) für das dritte

Quartal 2025 am Donnerstag, den 23. Oktober 2025, sind Sie eingeladen, an der

Telefonkonferenz teilzunehmen, die am Freitag, den 24. Oktober 2025, um 11:00

Uhr ET live übertragen wird.

Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des dritten Quartals von Mohawk

Was: Industries

24. Oktober 2025

Wann: 11:00 Uhr ET

www.mohawkind.com (http://www.mohawkind.com/)

Wo: Wählen Sie die Registerkarte?Investoren" aus

Live über das Internet - Melden Sie sich

unter ir.mohawkind.com/investor-overview

Wie: (https://ir.mohawkind.com/investor-overview/)an

Registrieren Sie sich für die Telefonkonferenz

unter https://dpregister.com/sreg/10203204/fff9ab9d5c

Live-Telefonkonferenz: Wählen Sie 1-833-630-1962 (USA/Kanada)

Wählen Sie 1-412-317-1843 (International)

Für diejenigen, die zum angegebenen Zeitpunkt nicht zuhören können, steht die

Aufzeichnung bis zum 21. November 2025 zur Verfügung. Wählen Sie dazu die Nummer

1-877-344-7529 (USA/Kanada) oder 1-412-317-0088 (International) und geben Sie

den Aufzeichnungszugangscode 9747441 ein. Die Telefonkonferenz wird archiviert

und kann ein Jahr lang unter der Registerkarte?Investors" auf mohawkind.com als

Aufzeichnung abgerufen werden.

ÜBER MOHAWK

Mohawk Industries ist ein weltweit führender Hersteller von Bodenbelägen und

entwickelt Produkte, die Wohn- und Geschäftsräume auf der ganzen Welt

verschönern. Die vertikal integrierten Herstellungs- und Vertriebsprozesse von

Mohawk bieten Wettbewerbsvorteile bei der Produktion von Teppichböden,

Teppichen, Keramikfliesen, Laminat-, Holz-, Stein- und Vinylböden. Mit unserer

branchenführenden Innovationskraft haben wir Produkte und Technologien

entwickelt, mit denen sich unsere Marken von anderen Produkten abheben und alle

Anforderungen für Um- und Neubauten erfüllen. Unsere Marken gehören zu den

bekanntesten der Branche und umfassen American Olean, Daltile, Durkan, Eliane,

Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group,

Pergo, Quick-Step, Unilin und Vitromex. In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich

Mohawk von einem amerikanischen Teppichhersteller zum weltweit größten

Bodenbelagsunternehmen mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Südamerika,

Ozeanien und Asien entwickelt.

Kontakt:

Mohawk Industries, Inc.

James Brunk, Chief Financial Officer

706-624-2239

