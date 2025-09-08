DAX23.784 -0,1%ESt505.375 +0,2%Top 10 Crypto15,84 +0,2%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin96.227 +1,0%Euro1,1749 -0,1%Öl66,75 +0,8%Gold3.644 +0,2%
Fokus auf Aktienkurs

BrainChip Aktie News: BrainChip am Vormittag mit negativen Vorzeichen

09.09.25 09:24 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BrainChip. Die BrainChip-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung zuletzt um 2,6 Prozent auf 0,113 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,12 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BrainChip-Aktie gab im BMN-Handel um 09:13 Uhr um 2,6 Prozent auf 0,113 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte BrainChip-Aktie bei 0,111 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,113 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im BMN-Handel 150 BrainChip-Aktien.

Am 02.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,283 EUR. Der derzeitige Kurs der BrainChip-Aktie liegt somit 60,099 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,083 EUR am 07.04.2025. Der aktuelle Kurs der BrainChip-Aktie ist somit 26,460 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte BrainChip am 04.03.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Redaktion finanzen.net

