BrainChip Aktie News: BrainChip am Vormittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BrainChip. Die BrainChip-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung zuletzt um 2,6 Prozent auf 0,113 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Die BrainChip-Aktie gab im BMN-Handel um 09:13 Uhr um 2,6 Prozent auf 0,113 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte BrainChip-Aktie bei 0,111 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,113 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im BMN-Handel 150 BrainChip-Aktien.
Am 02.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,283 EUR. Der derzeitige Kurs der BrainChip-Aktie liegt somit 60,099 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,083 EUR am 07.04.2025. Der aktuelle Kurs der BrainChip-Aktie ist somit 26,460 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte BrainChip am 04.03.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf BrainChip
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BrainChip
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: laviana / Shutterstock.com
Nachrichten zu BrainChip Holdings Ltd
Analysen zu BrainChip Holdings Ltd
Keine Analysen gefunden.