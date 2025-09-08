BrainChip Aktie News: BrainChip tendiert am Dienstagmittag tiefer

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BrainChip. Die BrainChip-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 3,6 Prozent auf 0,114 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 3,6 Prozent auf 0,114 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BrainChip-Aktie bisher bei 0,114 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,118 EUR. Bisher wurden via Tradegate 102.879 BrainChip-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 0,275 EUR erreichte der Titel am 02.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BrainChip-Aktie 141,725 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.04.2025 (0,085 EUR). Der aktuelle Kurs der BrainChip-Aktie ist somit 25,176 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Voraussichtlich am 04.03.2026 dürfte BrainChip Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von BrainChip rechnen Experten am 03.03.2027.

Redaktion finanzen.net