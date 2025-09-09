BrainChip Aktie News: BrainChip am Nachmittag mit KursVerlusten

BrainChip im Fokus

Die Aktie von BrainChip gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BrainChip-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 0,111 EUR abwärts.

Das Papier von BrainChip gab in der BMN-Sitzung ab. Um 15:43 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 0,111 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der BrainChip-Aktie ging bis auf 0,109 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,111 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 101.191 BrainChip-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.01.2025 bei 0,283 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 154,219 Prozent. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,083 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,404 Prozent.

Voraussichtlich am 04.03.2026 dürfte BrainChip Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Redaktion finanzen.net