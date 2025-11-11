BrainChip Aktie News: BrainChip am Vormittag mit Kursabschlägen

Aktie im Fokus

Um 09:14 Uhr fiel die BrainChip-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 3,2 Prozent auf 0,103 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BrainChip-Aktie bisher bei 0,103 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,107 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 217.785 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,275 EUR) erklomm das Papier am 02.01.2025. Mit einem Zuwachs von 165,571 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 04.04.2025 auf bis zu 0,085 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BrainChip-Aktie liegt somit 21,647 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 04.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von BrainChip veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können BrainChip-Anleger Experten zufolge am 03.03.2027 werfen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD je BrainChip-Aktie.

