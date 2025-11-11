ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Hensoldt auf 'Overweight' - Ziel 110 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat HENSOLDT mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Die schon zum Beginn des heutigen Kapitalmarkttags ausgegebenen Ziele lägen für das operative Ergebnis (Ebitda) 2026/27 rund sieben Prozent unter den Konsensschätzungen, schrieb David Perry am Dienstagmorgen in seiner ersten Reaktion. Die Erwartungen dürften entsprechend sinken. Die langfristige Anlagestory des Rüstungskonzerns sehe aber sehr solide aus./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:07 / GMT
