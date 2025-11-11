DAX23.981 +0,1%Est505.693 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,28 -2,7%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.852 -0,9%Euro1,1574 +0,1%Öl64,28 +0,3%Gold4.138 +0,5%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Hensoldt auf 'Overweight' - Ziel 110 Euro

11.11.25 11:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
89,15 EUR -5,90 EUR -6,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat HENSOLDT mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Die schon zum Beginn des heutigen Kapitalmarkttags ausgegebenen Ziele lägen für das operative Ergebnis (Ebitda) 2026/27 rund sieben Prozent unter den Konsensschätzungen, schrieb David Perry am Dienstagmorgen in seiner ersten Reaktion. Die Erwartungen dürften entsprechend sinken. Die langfristige Anlagestory des Rüstungskonzerns sehe aber sehr solide aus./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:07 / GMT

Analysen zu HENSOLDT

DatumRatingAnalyst
11:16HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
10:46HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
10.11.2025HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
10.11.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025HENSOLDT KaufenDZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HENSOLDT nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen