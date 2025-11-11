HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittag tiefrot

HENSOLDT im Fokus

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 5,8 Prozent auf 89,45 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 5,8 Prozent auf 89,45 EUR abwärts. Der Kurs der HENSOLDT-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 86,20 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 90,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 460.178 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.10.2025 bei 117,70 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HENSOLDT-Aktie 31,58 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.01.2025 (32,80 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 63,33 Prozent.

Nach 0,500 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,593 EUR je HENSOLDT-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 100,33 EUR für die HENSOLDT-Aktie aus.

HENSOLDT gewährte am 07.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,10 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,19 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 592,00 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HENSOLDT einen Umsatz von 528,00 Mio. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte HENSOLDT am 25.02.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je HENSOLDT-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,69 EUR fest.

