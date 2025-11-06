DAX 23.512 -0,9%ESt50 5.567 -0,8%MSCI World 4.318 -0,1%Top 10 Crypto 13,42 -4,0%Nas 23.054 -1,9%Bitcoin 86.523 -1,4%Euro 1,1558 +0,1%Öl 63,94 +0,6%Gold 3.997 +0,5%
HENSOLDT Aktie

90,55 EUR +3,40 EUR +3,90 %
STU
Marktkap. 10,33 Mrd. EUR

KGV 37,06 Div. Rendite 1,45%
WKN HAG000

ISIN DE000HAG0005

Symbol HNSDF

HENSOLDT Hold

09:41 Uhr
HENSOLDT Hold
HENSOLDT
90,55 EUR 3,40 EUR 3,90%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hensoldt nach Zahlen mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Hold" belassen. Eine verbesserte Marge bringe den Konzern auf Kurs für die zuletzt angepassten Ziele, schrieb Chloe Lemarie am Freitag in ihrer ersten Einschätzung des dritten Quartals. Das operative Ergebnis (Ebitda) liege 5 Prozent über dem Analystenkonsens./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
HENSOLDT		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
92,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
89,57 €		 Abst. Kursziel*:
2,72%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
90,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,60%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
99,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HENSOLDT

10:11 HENSOLDT Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:01 HENSOLDT Hold Warburg Research
09:41 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
03.11.25 HENSOLDT Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.10.25 HENSOLDT Kaufen DZ BANK
Nachrichten zu HENSOLDT

finanzen.net Zahlen veröffentlicht HENSOLDT-Aktie gewinnt: Wachstum überzeugt, operative Marge unter Prognose - So reagieren RENK-Titel HENSOLDT-Aktie gewinnt: Wachstum überzeugt, operative Marge unter Prognose - So reagieren RENK-Titel
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Mittag
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich mittags leichter
finanzen.net HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zeigt sich am Mittag gestärkt
finanzen.net TKMS-Aktie verliert: Börsenneuling mit schwacher Wochenperformance
dpa-afx ROUNDUP: Rüstungskonzern Hensoldt bleibt auf Wachstumskurs - Aktie erholt
finanzen.net HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Freitagvormittag mit Kursplus
dpa-afx Hensoldt bleibt auf Wachstumskurs - Angepasste Prognose bestätigt
finanzen.net Ausblick: HENSOLDT informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: High order intake: HENSOLDT raises guidance for book-to-bill ratio and specifies outlook for revenue and adjusted EBITDA margin
EQS Group EQS-Adhoc: HENSOLDT AG: HENSOLDT AG raises guidance for book-to-bill ratio and specifies outlook for revenue and adjusted EBITDA margin
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
