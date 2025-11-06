HENSOLDT Aktie
Marktkap. 10,33 Mrd. EURKGV 37,06 Div. Rendite 1,45%
WKN HAG000
ISIN DE000HAG0005
Symbol HNSDF
HENSOLDT Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hensoldt nach Zahlen mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Hold" belassen. Eine verbesserte Marge bringe den Konzern auf Kurs für die zuletzt angepassten Ziele, schrieb Chloe Lemarie am Freitag in ihrer ersten Einschätzung des dritten Quartals. Das operative Ergebnis (Ebitda) liege 5 Prozent über dem Analystenkonsens./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: HENSOLDT Hold
|Unternehmen:
HENSOLDT
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
92,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
89,57 €
|Abst. Kursziel*:
2,72%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
90,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,60%
|
Analyst Name:
Chloe Lemarie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
99,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HENSOLDT
|10:11
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:01
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|09:41
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.25
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
