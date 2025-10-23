DAX 24.208 +0,2%ESt50 5.668 +0,5%MSCI World 4.346 +0,1%Top 10 Crypto 15,44 +1,6%Nas 22.942 +0,9%Bitcoin 95.993 +1,3%Euro 1,1610 -0,1%Öl 65,54 -0,6%Gold 4.093 -0,8%
Wilde Ausschläge bei der Beyond Meat-Aktie setzen sich fort - Analysten warnen vor Kauf
Nach Kursdelle der Reddit-Aktie im Oktober - So nimmt ein Analyst Anlegern die Sorgen vor einem Abwärtstrend
HENSOLDT Aktie

HENSOLDT Aktien-Sparplan
100,60 EUR +1,05 EUR +1,05 %
STU
Marktkap. 11,25 Mrd. EUR

KGV 37,06 Div. Rendite 1,45%
WKN HAG000

ISIN DE000HAG0005

Symbol HNSDF

Jefferies & Company Inc.

HENSOLDT Hold

08:26 Uhr
HENSOLDT Hold
HENSOLDT
100,60 EUR 1,05 EUR 1,05%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hensoldt nach einer Anhebung des Ausblicks auf "Hold" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Die Konsensschätzungen für Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) im laufenden Jahr dürften nun um etwa zwei Prozent steigen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie. An den mittelfristigen Zielen des Radar-Spezialisten habe sich indes nichts geändert./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HENSOLDT

Zusammenfassung: HENSOLDT Hold

Unternehmen:
HENSOLDT		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
92,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
102,30 €		 Abst. Kursziel*:
-10,07%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
100,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,55%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
101,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HENSOLDT

08:26 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
20.10.25 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
20.10.25 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
15.09.25 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
12.09.25 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu HENSOLDT

finanzen.net Erwartungen angehoben HENSOLDT-Aktie legt zu: Erwartungen hochgeschraubt - Auch Aktien von Rheinmetall und RENK profitieren HENSOLDT-Aktie legt zu: Erwartungen hochgeschraubt - Auch Aktien von Rheinmetall und RENK profitieren
Dow Jones NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 24.222 Pkt - Hensoldt steigen mit höherem Margenziel
dpa-afx Hensoldt konkretisiert Jahresprognose - steigender Auftragseingang
Dow Jones HENSOLDT-Aktie höher: HENSOLDT hebt Ausblick für Book-to-Bill-Rate und Marge an
EQS Group EQS-News: Hohe Auftragseingänge: HENSOLDT hebt Erwartung für Book-to-Bill-Verhältnis an und konkretisiert den Ausblick für Umsatz und bereinigte EBITDA-Marge
EQS Group EQS-Adhoc: HENSOLDT AG: HENSOLDT hebt Erwartung für Book-to-Bill-Verhältnis an und konkretisiert den Ausblick für Umsatz und bereinigte EBITDA-Marge
finanzen.net Trump sagt Treffen mit Putin ab: So regieren die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK
finanzen.net Handel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich letztendlich leichter
finanzen.net HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Donnerstagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz
EQS Group EQS-News: High order intake: HENSOLDT raises guidance for book-to-bill ratio and specifies outlook for revenue and adjusted EBITDA margin
EQS Group EQS-Adhoc: HENSOLDT AG: HENSOLDT AG raises guidance for book-to-bill ratio and specifies outlook for revenue and adjusted EBITDA margin
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
