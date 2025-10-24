HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von HENSOLDT zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 98,55 EUR.

Das Papier von HENSOLDT konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 98,55 EUR. Zwischenzeitlich stieg die HENSOLDT-Aktie sogar auf 100,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 99,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 263.907 HENSOLDT-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 117,70 EUR. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 16,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 30,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 69,46 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,615 EUR. Im Vorjahr hatte HENSOLDT 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 101,00 EUR je HENSOLDT-Aktie aus.

HENSOLDT veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei HENSOLDT ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,08 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 549,00 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 520,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 07.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von HENSOLDT veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der HENSOLDT-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je HENSOLDT-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,70 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

