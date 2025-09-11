HENSOLDT Aktie
Marktkap. 10,66 Mrd. EURKGV 37,06 Div. Rendite 1,45%
WKN HAG000
ISIN DE000HAG0005
Symbol HNSDF
HENSOLDT Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hensoldt auf "Hold" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Der Andrang bei der Fachmesse für Verteidigungs- und Sicherheitstechnik DSEI in London sei ihr noch stärker vorgekommen als im Rekordjahr 2023, schrieb Chloe Lemarie in ihrer am Freitag vorliegenden Branchenbetrachtung. Hensoldt erwarte ab Oktober einen Anstieg der deutschen Verteidigungsaufträge./gl/tih/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 10:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 10:05 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HENSOLDT
Zusammenfassung: HENSOLDT Hold
|Unternehmen:
HENSOLDT
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
92,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
94,40 €
|Abst. Kursziel*:
-2,54%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
91,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,88%
|
Analyst Name:
Chloe Lemarie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
100,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HENSOLDT
|13:16
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.25
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|20.08.25
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|13:16
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.25
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|20.08.25
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|20.08.25
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.25
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.25
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.25
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13:16
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.25
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.25
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|08.05.25
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research