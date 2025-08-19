HENSOLDT Aktie
Marktkap. 10,2 Mrd. EURKGV 37,06 Div. Rendite 1,45%
WKN HAG000
ISIN DE000HAG0005
Symbol HNSDF
HENSOLDT Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hensoldt auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. In Reaktion auf die Halbjahreszahlen des Rüstungselektronik-Unternehmens habe er einige Änderungen an seinem Bewertungsmodell vorgenommen, schrieb David H Perry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daraus resultiere eine leichte Senkung der Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 11:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 11:05 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HENSOLDT
Zusammenfassung: HENSOLDT Overweight
|Unternehmen:
HENSOLDT
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
120,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
80,96 €
|Abst. Kursziel*:
48,22%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
77,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
54,14%
|
Analyst Name:
David H Perry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
103,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HENSOLDT
|08:06
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|31.07.25
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|31.07.25
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.25
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.25
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.25
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|08.05.25
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|03.03.25
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.25
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.