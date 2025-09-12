DAX 23.754 +0,2%ESt50 5.442 +1,0%Top 10 Crypto 16,11 -1,8%Dow 45.945 +0,2%Nas 22.305 +0,7%Bitcoin 97.651 -0,8%Euro 1,1760 +0,2%Öl 67,63 +1,1%Gold 3.663 +0,6%
HENSOLDT Aktie

Jefferies & Company Inc.

HENSOLDT Hold

16:26 Uhr
HENSOLDT Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hensoldt auf "Hold" belassen. Chloe Lemarie zog in einer am Montag vorliegenden Studie Schlüsse daraus, dass Dänemark Milliarden für den Kauf europäischer Luftabwehrsysteme ausgeben wolle. Ein Auftrag hauptsächlich für SAMP/T-Systeme sei positiv für Thales und Airbus, BAE sowie Leonardo als Beteiligte am Konsortium MBDA. Die Selektion falle aus dem Raster der European Sky Shield Initiative (ESSI), die im Mittelstreckenbereich eigentlich auf IRIS-T-Systeme setze. Für den an IRIS-T beteiligten Hensoldt-Konzern wäre es leicht negativ, wenn die ESSI-Länder sich individuell entscheiden können./tih/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 03:05 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 03:05 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HENSOLDT Hold

Unternehmen:
HENSOLDT		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
95,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
95,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
102,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HENSOLDT

16:26 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
12.09.25 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
09.09.25 HENSOLDT Equal Weight Barclays Capital
20.08.25 HENSOLDT Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.08.25 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

