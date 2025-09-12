HENSOLDT Aktie
Marktkap. 10,78 Mrd. EURKGV 37,06 Div. Rendite 1,45%
WKN HAG000
ISIN DE000HAG0005
Symbol HNSDF
HENSOLDT Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hensoldt auf "Hold" belassen. Chloe Lemarie zog in einer am Montag vorliegenden Studie Schlüsse daraus, dass Dänemark Milliarden für den Kauf europäischer Luftabwehrsysteme ausgeben wolle. Ein Auftrag hauptsächlich für SAMP/T-Systeme sei positiv für Thales und Airbus, BAE sowie Leonardo als Beteiligte am Konsortium MBDA. Die Selektion falle aus dem Raster der European Sky Shield Initiative (ESSI), die im Mittelstreckenbereich eigentlich auf IRIS-T-Systeme setze. Für den an IRIS-T beteiligten Hensoldt-Konzern wäre es leicht negativ, wenn die ESSI-Länder sich individuell entscheiden können./tih/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 03:05 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 03:05 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HENSOLDT
Zusammenfassung: HENSOLDT Hold
|Unternehmen:
HENSOLDT
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
95,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
95,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Chloe Lemarie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
102,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
