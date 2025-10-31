DAX24.004 -0,5%Est505.679 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,06 +0,5%Nas23.581 -1,6%Bitcoin94.995 +1,6%Euro1,1571 ±0,0%Öl64,67 -0,1%Gold4.004 -0,9%
Kursentwicklung

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT verliert am Freitagvormittag

31.10.25 09:22 Uhr
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT verliert am Freitagvormittag

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 91,55 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
91,60 EUR 0,55 EUR 0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 91,55 EUR. In der Spitze büßte die HENSOLDT-Aktie bis auf 91,30 EUR ein. Bei 92,35 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15.268 HENSOLDT-Aktien.

Am 06.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 117,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Kursplus von 28,56 Prozent wieder erreichen. Bei 30,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 67,12 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für HENSOLDT-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,500 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,615 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 101,00 EUR aus.

Am 31.07.2025 lud HENSOLDT zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 549,00 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 520,00 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 07.11.2025 dürfte HENSOLDT Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je HENSOLDT-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,70 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

