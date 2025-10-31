DAX24.031 -0,4%Est505.680 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,14 +1,0%Nas23.581 -1,6%Bitcoin95.409 +2,0%Euro1,1561 -0,1%Öl64,83 +0,2%Gold4.021 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F adidas A1EWWW Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple meldet mehr Umsatz und Gewinn -- Coinbase schlägt Erwartungen -- D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Top News
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Führungschaos und Milliardenübernahme: Warum die Pharma-Aktie Novo Nordisk derzeit Anleger verunsichert Führungschaos und Milliardenübernahme: Warum die Pharma-Aktie Novo Nordisk derzeit Anleger verunsichert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.

AKTIE IM FOKUS: Renk und Hensoldt profitieren von Analystenzuversicht

31.10.25 11:18 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
93,50 EUR 2,45 EUR 2,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
66,53 EUR 1,70 EUR 2,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
MDAX
29.852,5 PKT -31,8 PKT -0,11%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Renk und Hensoldt profitieren von Analystenzuversicht Nach optimistischeren Kommentaren und Anlage-Einschätzungen von Analysten haben sich die Aktien der Rüstungsunternehmen RENK und HENSOLDT am Freitag überdurchschnittlich entwickelt.

Wer­bung

Die Papiere des Panzergetriebe-Herstellers Renk stiegen am Vormittag um 1,5 Prozent auf 65,94 Euro und gehörten damit zu den Top-Werten im MDAX. Der Index der mittelgroßen Börsenunternehmen am deutschen Aktienmarkt gab zeitgleich um 0,2 Prozent nach. Für die Titel des Rüstungselektronik-Spezialisten Hensoldt ging es zuletzt um 0,4 Prozent auf 92,15 Euro nach oben.

Die US-Bank Citigroup hatte die Renk-Papiere von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 64 auf 65 Euro angehoben. Analyst Charles Armitage begründete dies mit dem jüngst gesunkenen Aktienkurs, der nun fundamental in etwa fair bewertet erscheine. Die langfristigen Markterwartungen für die Sparte VMS (Getriebe, Motoren und Federungen für militärische Kettenfahrzeuge) hält er aber nach wie vor für zu hoch.

Die DZ Bank hatte Hensoldt mit "Kaufen" und einem fairen Wert von 116 Euro je Aktie in die Bewertung aufgenommen. Analyst Holger Schmidt rechnet langfristig mit einer starken fundamentalen Entwicklung des Sensorik- und Optronik-Anbieters. Die beschleunigte Aufstockung der europäischen Verteidigungsbudgets und der hohe Auftragsbestand sorgten für gute Vorhersagbarkeit und Dynamik bei den Aufträgen.

Wer­bung

Die Renk-Aktien haben im laufenden Jahr eine atemraubende Rally hinter sich. In der Spitze hatte sich der Kurs bis Anfang Oktober fast verfünffacht, bevor dann eine Korrektur einsetzte, die das Papier innerhalb von wenigen Tagen um mehr als 30 Prozent absacken ließ. Seitdem hat sich eine Seitwärtsbewegung etabliert.

Dennoch bleibt Renk mit einem Kursgewinn von mehr als 260 Prozent der beste Wert im bisherigen Jahresverlauf innerhalb der DAX-Gruppe (Dax, MDax und SDAX)./edh/ajx/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf HENSOLDT

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HENSOLDT

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu HENSOLDT

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu HENSOLDT

DatumRatingAnalyst
12:01HENSOLDT KaufenDZ BANK
24.10.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
20.10.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
15.09.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12:01HENSOLDT KaufenDZ BANK
20.10.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
20.08.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.07.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.10.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
15.09.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
12.09.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
09.09.2025HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
31.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
10.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
08.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
23.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
09.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HENSOLDT nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen