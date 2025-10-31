AKTIE IM FOKUS: Renk und Hensoldt profitieren von Analystenzuversicht
FRANKFURT (dpa-AFX) - Renk und Hensoldt profitieren von Analystenzuversicht Nach optimistischeren Kommentaren und Anlage-Einschätzungen von Analysten haben sich die Aktien der Rüstungsunternehmen RENK und HENSOLDT am Freitag überdurchschnittlich entwickelt.
Die Papiere des Panzergetriebe-Herstellers Renk stiegen am Vormittag um 1,5 Prozent auf 65,94 Euro und gehörten damit zu den Top-Werten im MDAX. Der Index der mittelgroßen Börsenunternehmen am deutschen Aktienmarkt gab zeitgleich um 0,2 Prozent nach. Für die Titel des Rüstungselektronik-Spezialisten Hensoldt ging es zuletzt um 0,4 Prozent auf 92,15 Euro nach oben.
Die US-Bank Citigroup hatte die Renk-Papiere von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 64 auf 65 Euro angehoben. Analyst Charles Armitage begründete dies mit dem jüngst gesunkenen Aktienkurs, der nun fundamental in etwa fair bewertet erscheine. Die langfristigen Markterwartungen für die Sparte VMS (Getriebe, Motoren und Federungen für militärische Kettenfahrzeuge) hält er aber nach wie vor für zu hoch.
Die DZ Bank hatte Hensoldt mit "Kaufen" und einem fairen Wert von 116 Euro je Aktie in die Bewertung aufgenommen. Analyst Holger Schmidt rechnet langfristig mit einer starken fundamentalen Entwicklung des Sensorik- und Optronik-Anbieters. Die beschleunigte Aufstockung der europäischen Verteidigungsbudgets und der hohe Auftragsbestand sorgten für gute Vorhersagbarkeit und Dynamik bei den Aufträgen.
Die Renk-Aktien haben im laufenden Jahr eine atemraubende Rally hinter sich. In der Spitze hatte sich der Kurs bis Anfang Oktober fast verfünffacht, bevor dann eine Korrektur einsetzte, die das Papier innerhalb von wenigen Tagen um mehr als 30 Prozent absacken ließ. Seitdem hat sich eine Seitwärtsbewegung etabliert.
Dennoch bleibt Renk mit einem Kursgewinn von mehr als 260 Prozent der beste Wert im bisherigen Jahresverlauf innerhalb der DAX-Gruppe (Dax, MDax und SDAX)./edh/ajx/mis
