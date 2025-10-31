HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Freitagmittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von HENSOLDT. Zuletzt wies die HENSOLDT-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 92,95 EUR nach oben.
Um 11:48 Uhr stieg die HENSOLDT-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 92,95 EUR. In der Spitze legte die HENSOLDT-Aktie bis auf 93,10 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 92,35 EUR. Der Tagesumsatz der HENSOLDT-Aktie belief sich zuletzt auf 100.948 Aktien.
Am 06.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 117,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 21,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,10 EUR am 07.11.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HENSOLDT-Aktie 67,62 Prozent sinken.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,615 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die HENSOLDT-Aktie bei 101,00 EUR.
HENSOLDT ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,08 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 549,00 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 520,00 Mio. EUR in den Büchern standen.
HENSOLDT wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 07.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können HENSOLDT-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.
Den erwarteten Gewinn je HENSOLDT-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,70 EUR fest.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:01
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|24.10.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
