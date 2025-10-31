DAX24.056 -0,3%Est505.687 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,07 +0,5%Nas23.581 -1,6%Bitcoin95.409 +2,0%Euro1,1558 -0,1%Öl64,84 +0,2%Gold4.019 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F adidas A1EWWW Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple meldet mehr Umsatz und Gewinn -- Coinbase schlägt Erwartungen -- D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Top News
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Führungschaos und Milliardenübernahme: Warum die Pharma-Aktie Novo Nordisk derzeit Anleger verunsichert Führungschaos und Milliardenübernahme: Warum die Pharma-Aktie Novo Nordisk derzeit Anleger verunsichert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
Aktienkurs aktuell

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Freitagmittag stärker

31.10.25 12:04 Uhr
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Freitagmittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von HENSOLDT. Zuletzt wies die HENSOLDT-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 92,95 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
93,65 EUR 2,60 EUR 2,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr stieg die HENSOLDT-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 92,95 EUR. In der Spitze legte die HENSOLDT-Aktie bis auf 93,10 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 92,35 EUR. Der Tagesumsatz der HENSOLDT-Aktie belief sich zuletzt auf 100.948 Aktien.

Am 06.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 117,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 21,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,10 EUR am 07.11.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HENSOLDT-Aktie 67,62 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,615 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die HENSOLDT-Aktie bei 101,00 EUR.

HENSOLDT ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,08 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 549,00 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 520,00 Mio. EUR in den Büchern standen.

HENSOLDT wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 07.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können HENSOLDT-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je HENSOLDT-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,70 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Anleger halten sich bei TKMS-Aktie zurück - Starke Konkurrenz durch RENK, Rheinmetall, HENSOLDT & Co.

TKMS-Aktie bewegt den Verteidigungssektor - Kann der Newcomer Rheinmetall, HENSOLDT und RENK herausfordern?

HENSOLDT-Aktie legt zu: Erwartungen hochgeschraubt - Auch Aktien von Rheinmetall und RENK profitieren

Ausgewählte Hebelprodukte auf HENSOLDT

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HENSOLDT

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: HENSOLDT

Nachrichten zu HENSOLDT

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu HENSOLDT

DatumRatingAnalyst
12:01HENSOLDT KaufenDZ BANK
24.10.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
20.10.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
15.09.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12:01HENSOLDT KaufenDZ BANK
20.10.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
20.08.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.07.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.10.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
15.09.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
12.09.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
09.09.2025HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
31.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
10.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
08.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
23.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
09.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HENSOLDT nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen