HENSOLDT Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von HENSOLDT

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,3 Prozent auf 91,55 EUR ab.

Die HENSOLDT-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 91,55 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der HENSOLDT-Aktie ging bis auf 90,05 EUR. Bei 93,45 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 156.596 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Am 06.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 117,70 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie. Am 07.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,10 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 67,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,500 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,615 EUR je HENSOLDT-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 101,00 EUR an.

Am 31.07.2025 hat HENSOLDT die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 549,00 Mio. EUR im Vergleich zu 520,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte HENSOLDT am 07.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT im Jahr 2025 1,70 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

