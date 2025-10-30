HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von HENSOLDT gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 91,60 EUR.
Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 91,60 EUR. Die Abwärtsbewegung der HENSOLDT-Aktie ging bis auf 90,05 EUR. Mit einem Wert von 93,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 243.094 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.10.2025 bei 117,70 EUR. Mit einem Zuwachs von 28,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,10 EUR. Abschläge von 67,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,615 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 101,00 EUR für die HENSOLDT-Aktie aus.
Am 31.07.2025 hat HENSOLDT die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,08 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,58 Prozent auf 549,00 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 520,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 07.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. HENSOLDT dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,70 EUR je Aktie in den HENSOLDT-Büchern.
TKMS-Aktie bewegt den Verteidigungssektor - Kann der Newcomer Rheinmetall, HENSOLDT und RENK herausfordern?
HENSOLDT-Aktie legt zu: Erwartungen hochgeschraubt - Auch Aktien von Rheinmetall und RENK profitieren
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT drehen ins Minus - Trump will sich wohl doch noch nicht mit Putin treffen
