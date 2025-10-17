HENSOLDT Aktie
Marktkap. 10,49 Mrd. EURKGV 37,06 Div. Rendite 1,45%
WKN HAG000
ISIN DE000HAG0005
Symbol HNSDF
HENSOLDT Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hensoldt mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Hold" belassen. Die am 7. November anstehenden Quartalszahlen dürften beim Umsatzwachstum mit plus 13 Prozent der mittelfristigen Planung des Rüstungskonzerns hinterherhnken, schrieb Chloe Lemarie in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick. Dagegen dürfte sich die operative Ergebnismarge (Ebitda) mit einem Anstieg um 0,8 Prozentpunkte gut entwickelt haben. Lemarie sieht Hensoldt auf einem guten Weg zu den Jahreszielen. Das Unternehmen könnte allerdings die Umsatz-Zielspanne vor dem Kapitalmarkttag am 11. November nach unten hin eingrenzen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2025 / 20:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2025 / 20:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HENSOLDT
Zusammenfassung: HENSOLDT Hold
|Unternehmen:
HENSOLDT
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
92,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
105,90 €
|Abst. Kursziel*:
-13,13%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
94,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,28%
|
Analyst Name:
Chloe Lemarie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
100,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HENSOLDT
|08:01
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.25
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|20.08.25
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.25
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|20.08.25
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.25
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.25
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.25
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.25
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.25
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.25
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.