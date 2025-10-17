DAX 23.831 -1,8%ESt50 5.607 -0,8%MSCI World 4.304 +0,2%Top 10 Crypto 15,46 +4,1%Nas 22.680 +0,5%Bitcoin 95.385 +2,4%Euro 1,1661 +0,0%Öl 60,83 -0,8%Gold 4.234 -0,4%
Top News
Roche-Aktie: Weitere Erfolge in Brustkrebsstudie mit Giredestrant - FDA gibt Gazyva frei
Erholung zum Wochenstart: DAX nach massiver Talfahrt wieder über 24.000 Punkten erwartet
HENSOLDT Aktie

94,15 EUR +2,35 EUR +2,56 %
STU
Marktkap. 10,49 Mrd. EUR

KGV 37,06 Div. Rendite 1,45%
NEU
WKN HAG000

ISIN DE000HAG0005

Symbol HNSDF

Jefferies & Company Inc.

HENSOLDT Hold

08:01 Uhr
HENSOLDT Hold
HENSOLDT
HENSOLDT
94,15 EUR 2,35 EUR 2,56%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hensoldt mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Hold" belassen. Die am 7. November anstehenden Quartalszahlen dürften beim Umsatzwachstum mit plus 13 Prozent der mittelfristigen Planung des Rüstungskonzerns hinterherhnken, schrieb Chloe Lemarie in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick. Dagegen dürfte sich die operative Ergebnismarge (Ebitda) mit einem Anstieg um 0,8 Prozentpunkte gut entwickelt haben. Lemarie sieht Hensoldt auf einem guten Weg zu den Jahreszielen. Das Unternehmen könnte allerdings die Umsatz-Zielspanne vor dem Kapitalmarkttag am 11. November nach unten hin eingrenzen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2025 / 20:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2025 / 20:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
HENSOLDT		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
92,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
105,90 €		 Abst. Kursziel*:
-13,13%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
94,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,28%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
100,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HENSOLDT

08:01 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
15.09.25 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
12.09.25 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
09.09.25 HENSOLDT Equal Weight Barclays Capital
20.08.25 HENSOLDT Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

