FUCHS Aktie
Marktkap. 4,34 Mrd. EURKGV 18,15 Div. Rendite 2,81%
WKN A3E5D6
ISIN DE000A3E5D64
Symbol FUPPF
FUCHS SE VZ Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fuchs SE nach den Zahlen mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Anil Shenoy sieht beim Schmierstoffhersteller im dritten Quartal klare Anzeichen der Besserung. Nach der Stagnation im Vorquartal habe das organische Umsatzwachstum auf 2 Prozent angezogen - bei besserem Lauf quer durch die Regionen, schrieb er am Freitagmorgen. Auch die Barmittelzuflüsse seien höher gewesen. Shenoy rechnet mit einer entsprechend guten Kursreaktion./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: FUCHS PETROLUB
Zusammenfassung: FUCHS Overweight
|Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
38,44 €
|Abst. Kursziel*:
43,08%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
41,52 €
|Abst. Kursziel aktuell:
32,47%
|
Analyst Name:
Anil Shenoy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu FUCHS SE VZ
|09:06
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|FUCHS Overweight
|Barclays Capital
|22.10.25
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.25
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|FUCHS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:06
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|FUCHS Overweight
|Barclays Capital
|22.10.25
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.25
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|FUCHS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:06
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|FUCHS Overweight
|Barclays Capital
|22.10.25
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.25
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|FUCHS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|FUCHS Reduce
|Baader Bank
|23.07.25
|FUCHS Reduce
|Baader Bank
|16.07.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|30.04.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|16.07.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|02.06.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|30.04.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|11.04.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research