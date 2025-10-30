DAX 23.998 -0,5%ESt50 5.674 -0,4%MSCI World 4.379 -0,1%Top 10 Crypto 15,07 +0,5%Nas 23.581 -1,6%Bitcoin 95.030 +1,6%Euro 1,1555 -0,1%Öl 65,19 +0,7%Gold 4.031 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Apple 865985 BYD A0M4W9 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Wall Street im Plus erwartet -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, Coinbase, D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Top News
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken. Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
Wenig Impulse nach ereignisreicher Woche: Zum Wochenschluss verbucht der DAX Abgaben Wenig Impulse nach ereignisreicher Woche: Zum Wochenschluss verbucht der DAX Abgaben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Novo Nordisk Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
41,94 EUR -1,57 EUR -3,60 %
STU
41,95 EUR -2,39 EUR -5,38 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 191,91 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3EU6F

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DK0062498333

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NONOF

Deutsche Bank AG

Novo Nordisk Buy

10:36 Uhr
Novo Nordisk Buy
Aktie in diesem Artikel
Novo Nordisk
41,94 EUR -1,57 EUR -3,60%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Novo Nordisk auf "Buy" mit einem Kursziel von 600 dänischen Kronen belassen. Dass der Pharmakonzern mit einer Offerte für die US-Biotechfirma Metsera diese dem US-Rivalen Pfizer wegschnappen wolle, komme überraschend und habe wohl mit den personellen Veränderungen im eigenen Management zu tun, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Der Schritt werfe allerdings auch die wichtigere Frage nach dem Vertrauen der Dänen in die eigenen Abnehmprodukte auf./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Novo Nordisk

Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
600,00 DKK
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
42,40 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
432,75 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

10:36 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
08:01 Novo Nordisk Outperform Bernstein Research
27.10.25 Novo Nordisk Underperform Jefferies & Company Inc.
22.10.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
22.10.25 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Novo Nordisk

finanzen.net Krisenmodus? Führungschaos und Milliardenübernahme: Warum die Pharma-Aktie Novo Nordisk derzeit Anleger verunsichert Führungschaos und Milliardenübernahme: Warum die Pharma-Aktie Novo Nordisk derzeit Anleger verunsichert
dpa-afx Novo Nordisk-Aktie gibt ab: Dänen planen Übernahme von Metsera - Metsera-Aktie +22 Prozent
dpa-afx Eli Lilly-Aktie profitiert: Ausblick nach übertroffenen Quartalsergebnissen gesteigert
dpa-afx Novo Nordisk-Aktie mit Abgaben: Jefferies-Analysten senken Kursziel
finanzen.net Nach Rücktritt des halben Aufsichtsrates: So schlägt sich die Novo Nordisk-Aktie
TraderFox Novo Nordisk: Machtkampf führt zu Komplettumbau im Aufsichtsrat
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie im Blick: Analysten setzen auf Comeback - Chairman & Board-Mitglieder ersetzt
finanzen.net Erste Schätzungen: Novo Nordisk zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net Nach Kursrutsch durch Trump: So schlug sich die Novo Nordisk-Aktie am Montag
Financial Times Novo Nordisk gatecrashes Pfizer deal with $9bn bid for Metsera
MotleyFool 1 Incredible Reason to Buy Novo Nordisk Stock (NVO) in November -- or Sooner
MotleyFool Novo Nordisk Shares Fell 5.6% After President Trump Commented on Future Price Cuts for Weight Loss Drugs. Should Investors Be Worried?
Zacks Novo Nordisk (NVO) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
Zacks Investors Heavily Search Novo Nordisk A/S (NVO): Here is What You Need to Know
Benzinga P/E Ratio Insights for Novo Nordisk
Benzinga Options Corner: A Reliable Quant Signal Just Flashed Again For Pharma Giant Novo Nordisk
Zacks Novo Nordisk (NVO) Declines More Than Market: Some Information for Investors
RSS Feed
Novo Nordisk zu myNews hinzufügen