Heute im Fokus
DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen ungleich -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple meldet mehr Umsatz und Gewinn -- Coinbase schlägt Erwartungen -- Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Novo Nordisk Aktie

Marktkap. 199,14 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
Bernstein Research

Novo Nordisk Outperform

08:01 Uhr
Novo Nordisk Outperform
Novo Nordisk
44,12 EUR 0,62 EUR 1,41%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 540 dänischen Kronen auf "Outperform" belassen. Metsera würde gut zu den Dänen passen und ihr Ergebnis kaum belasten, schrieb Florent Cespedes am Donnerstagabend. Novo will Pfizer die US-Biotechfirma mit einer höheren Milliardenofferte noch wegschnappen. Pfizer hat allerdings noch Zeit für Nachverhandlungen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 16:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 16:31 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Outperform

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
540,00 DKK
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
43,10 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Florent Cespedes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
432,75 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

08:01 Novo Nordisk Outperform Bernstein Research
27.10.25 Novo Nordisk Underperform Jefferies & Company Inc.
22.10.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
22.10.25 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
22.10.25 Novo Nordisk Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

