DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen ungleich -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple meldet mehr Umsatz und Gewinn -- Coinbase schlägt Erwartungen -- BYD, Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
KION GROUP Aktie

KION GROUP Aktien-Sparplan
59,60 EUR +2,25 EUR +3,92 %
STU
Marktkap. 7,55 Mrd. EUR

KGV 11,59 Div. Rendite 2,57%
KION GROUP Buy

09:46 Uhr
KION GROUP Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Kion von 65 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Logistikdienstleister habe mit seinen Quartalszahlen und dem Barmittelzufluss die Erwartungen übertroffen, schrieb Gael de-Bray am Freitag in seinem Rückblick auf den Zwischenbericht. Er hob seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die Jahre 2025 bis 2027 an./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KION GROUP Buy

Unternehmen:
KION GROUP AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
66,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
59,10 €		 Abst. Kursziel*:
11,68%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
59,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,74%
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
63,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KION GROUP AG

09:46 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
30.10.25 KION GROUP Outperform Bernstein Research
30.10.25 KION GROUP Outperform Bernstein Research
30.10.25 KION GROUP Buy UBS AG
30.10.25 KION GROUP Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu KION GROUP AG

dpa-afx Steigende Kundennachfrage KION-Aktie dreht ins Minus: Besser ab als erwartet abgeschnitten - Höhere Nachfrage setzt sich fort KION-Aktie dreht ins Minus: Besser ab als erwartet abgeschnitten - Höhere Nachfrage setzt sich fort
dpa-afx ROUNDUP: Kion schneidet besser ab als erwartet - Aktie schwankt
Dow Jones Kion-Auftragseingang schwächt sich ab - Prognose eingegrenzt
EQS Group EQS-News: KION mit solidem dritten Quartal – starker Auftragseingang in den ersten neun Monaten 2025
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter
EQS Group EQS-News: KION präsentiert auf der CeMAT Shanghai physische KI, die Echtzeitdaten in echte Lagerleistung umwandelt
finanzen.net MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KION GROUP-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX fällt zum Handelsstart zurück
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Start in der Gewinnzone
EQS Group EQS-News: KION with a solid third quarter – strong order intake increase in the first nine months of 2025
EQS Group EQS-News: KION showcases physical AI turning real-time data into real-world warehouse performance at CeMAT Shanghai
Zacks Has Kion Group (KIGRY) Outpaced Other Industrial Products Stocks This Year?
Zacks Fast-paced Momentum Stock Kion Group (KIGRY) Is Still Trading at a Bargain
EQS Group EQS-Adhoc: KION GROUP AG: KION Group adjusts free cash flow outlook for 2025 due to lower one-time expenses for efficiency program; cost savings expected to remain nearly unchanged
EQS Group EQS-News: KION Group adjusts free cash flow forecast for 2025 due to lower one-time expenses for efficiency program; cost savings expected to remain nearly unchanged
EQS Group EQS-AFR: KION GROUP AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
Zacks Is Kion Group (KIGRY) a Great Value Stock Right Now?
