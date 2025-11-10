HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT tendiert am Nachmittag fester

HENSOLDT im Fokus

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Plus bei 94,10 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 2,7 Prozent auf 94,10 EUR. In der Spitze gewann die HENSOLDT-Aktie bis auf 94,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 92,60 EUR. Der Tagesumsatz der HENSOLDT-Aktie belief sich zuletzt auf 238.419 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (117,70 EUR) erklomm das Papier am 06.10.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HENSOLDT-Aktie 25,08 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 08.11.2024 auf bis zu 32,66 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 65,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,604 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HENSOLDT 0,500 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 100,33 EUR für die HENSOLDT-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte HENSOLDT am 07.11.2025. HENSOLDT hat ein EPS von 0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,19 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 592,00 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 528,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte HENSOLDT am 25.02.2026 präsentieren. Am 11.11.2026 wird HENSOLDT schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

In der HENSOLDT-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,70 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

TKMS-Aktie verliert: Börsenneuling mit schwacher Wochenperformance

HENSOLDT-Aktie gewinnt: Wachstum überzeugt, operative Marge unter Prognose - So reagieren RENK-Titel

Ausblick: HENSOLDT informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse