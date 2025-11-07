DAX23.551 -0,8%Est505.577 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,49 -3,5%Nas23.054 -1,9%Bitcoin86.884 -1,0%Euro1,1562 +0,1%Öl63,94 +0,6%Gold4.004 +0,7%
Aktienentwicklung

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zeigt sich am Mittag gestärkt

07.11.25 12:04 Uhr
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zeigt sich am Mittag gestärkt

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Plus bei 89,55 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
90,95 EUR 3,50 EUR 4,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die HENSOLDT-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 89,55 EUR. In der Spitze gewann die HENSOLDT-Aktie bis auf 90,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 89,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 176.188 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Am 06.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 117,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.11.2024 auf bis zu 30,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 66,39 Prozent würde die HENSOLDT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,613 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 99,33 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HENSOLDT am 31.07.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,19 EUR je Aktie gewesen. HENSOLDT hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 549,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 528,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von HENSOLDT wird am 25.02.2026 gerechnet. Am 11.11.2026 wird HENSOLDT schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,71 EUR je HENSOLDT-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Nachrichten zu HENSOLDT

