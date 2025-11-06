HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Donnerstagmittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von HENSOLDT. Das Papier von HENSOLDT gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 88,05 EUR abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die HENSOLDT-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 88,05 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die HENSOLDT-Aktie bis auf 87,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 90,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 156.581 HENSOLDT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 117,70 EUR erreichte der Titel am 06.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 33,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,10 EUR. Dieser Wert wurde am 07.11.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 65,81 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,613 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 99,33 EUR je HENSOLDT-Aktie aus.
Am 31.07.2025 lud HENSOLDT zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte HENSOLDT ebenfalls -0,08 EUR je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite standen 549,00 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 520,00 Mio. EUR umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte HENSOLDT am 07.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte HENSOLDT die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,71 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie
Rheinmetall und Leonardo erhalten ersten gemeinsamen Auftrag - Aktien dennoch schwach, auch RENK und HENSOLDT fallen
Rheinmetall-Aktie fester: Anleger warten gespannt auf Quartalsergebnisse - HENSOLDT und RENK ebenfalls im Fokus
TKMS-Aktie volatil: Führen Rheinmetall, RENK und HENSOLDT das Rüstungsrennen an?
Ausgewählte Hebelprodukte auf HENSOLDT
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HENSOLDT
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: HENSOLDT
Nachrichten zu HENSOLDT
Analysen zu HENSOLDT
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.11.2025
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.2025
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|24.10.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.11.2025
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.2025
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|20.10.2025
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.2025
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.10.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HENSOLDT nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen