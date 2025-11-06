DAX24.030 -0,1%Est505.663 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,99 -2,6%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.538 -0,9%Euro1,1515 +0,2%Öl63,93 +0,6%Gold4.008 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 BASF BASF11 EVOTEC 566480
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000er-Marke im Blick: DAX wenig bewegt -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- NVIDIA, Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
Top News
GEA-Analyse: Buy-Bewertung für GEA-Aktie von UBS AG GEA-Analyse: Buy-Bewertung für GEA-Aktie von UBS AG
Zalando-Aktie erhält von UBS AG Bewertung: Buy Zalando-Aktie erhält von UBS AG Bewertung: Buy
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF. Der weltweit erste ETF, der sich der europäischen Verteidigungsindustrie widmet. Entdecken Sie EUDF
Fokus auf Aktienkurs

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Donnerstagmittag mit Abschlägen

06.11.25 12:04 Uhr
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von HENSOLDT. Das Papier von HENSOLDT gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 88,05 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
87,80 EUR -1,65 EUR -1,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die HENSOLDT-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 88,05 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die HENSOLDT-Aktie bis auf 87,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 90,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 156.581 HENSOLDT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 117,70 EUR erreichte der Titel am 06.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 33,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,10 EUR. Dieser Wert wurde am 07.11.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 65,81 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,613 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 99,33 EUR je HENSOLDT-Aktie aus.

Am 31.07.2025 lud HENSOLDT zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte HENSOLDT ebenfalls -0,08 EUR je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite standen 549,00 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 520,00 Mio. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte HENSOLDT am 07.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte HENSOLDT die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,71 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Rheinmetall und Leonardo erhalten ersten gemeinsamen Auftrag - Aktien dennoch schwach, auch RENK und HENSOLDT fallen

Rheinmetall-Aktie fester: Anleger warten gespannt auf Quartalsergebnisse - HENSOLDT und RENK ebenfalls im Fokus

TKMS-Aktie volatil: Führen Rheinmetall, RENK und HENSOLDT das Rüstungsrennen an?

Ausgewählte Hebelprodukte auf HENSOLDT

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HENSOLDT

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: HENSOLDT

Nachrichten zu HENSOLDT

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu HENSOLDT

DatumRatingAnalyst
03.11.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025HENSOLDT KaufenDZ BANK
24.10.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
20.10.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
03.11.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025HENSOLDT KaufenDZ BANK
20.10.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
20.08.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.10.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
15.09.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
12.09.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
09.09.2025HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
31.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
10.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
08.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
23.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
09.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HENSOLDT nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen