HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT tendiert am Mittwochnachmittag südwärts

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 90,15 EUR ab.

Der HENSOLDT-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 90,15 EUR. In der Spitze büßte die HENSOLDT-Aktie bis auf 89,05 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 91,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 260.439 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Am 06.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 117,70 EUR. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 23,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,10 EUR. Dieser Wert wurde am 07.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Verlust von 66,61 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,613 EUR, nach 0,500 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 99,33 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HENSOLDT am 31.07.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,08 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 549,00 Mio. EUR im Vergleich zu 520,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

HENSOLDT dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 07.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können HENSOLDT-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

In der HENSOLDT-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,71 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

