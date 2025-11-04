HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT tendiert am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,9 Prozent bei 91,35 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 91,35 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die HENSOLDT-Aktie bis auf 91,35 EUR. Bei 92,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 95.458 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.10.2025 bei 117,70 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HENSOLDT-Aktie somit 22,39 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.11.2024 bei 30,10 EUR. Mit einem Kursverlust von 67,05 Prozent würde die HENSOLDT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,613 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 99,33 EUR für die HENSOLDT-Aktie aus.

HENSOLDT ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. HENSOLDT hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 549,00 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 520,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte HENSOLDT am 07.11.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von HENSOLDT rechnen Experten am 11.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je HENSOLDT-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,71 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

