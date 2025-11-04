DAX23.814 -1,3%Est505.619 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,25 +0,4%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.936 -1,7%Euro1,1495 -0,2%Öl64,02 -1,3%Gold3.995 -0,2%
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX tiefrot -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- FMC beschleunigt organisches Umsatzwachstum -- Amazon, Tesla, Nordex, Evonik, Schaeffler, Rheinmetall im Fokus
HUGO BOSS-Aktie fällt: Nach Umsatzrückgang im 3. Quartal pessimistischer für 2025
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
Blick auf Aktienkurs

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT tendiert am Dienstagmittag auf rotem Terrain

04.11.25 12:04 Uhr
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT tendiert am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,9 Prozent bei 91,35 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
91,15 EUR -3,50 EUR -3,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die HENSOLDT-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 91,35 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die HENSOLDT-Aktie bis auf 91,35 EUR. Bei 92,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 95.458 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.10.2025 bei 117,70 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HENSOLDT-Aktie somit 22,39 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.11.2024 bei 30,10 EUR. Mit einem Kursverlust von 67,05 Prozent würde die HENSOLDT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,613 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 99,33 EUR für die HENSOLDT-Aktie aus.

HENSOLDT ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. HENSOLDT hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 549,00 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 520,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte HENSOLDT am 07.11.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von HENSOLDT rechnen Experten am 11.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je HENSOLDT-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,71 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Rheinmetall-Aktie fester: Anleger warten gespannt auf Quartalsergebnisse - HENSOLDT und RENK ebenfalls im Fokus

TKMS-Aktie volatil: Führen Rheinmetall, RENK und HENSOLDT das Rüstungsrennen an?

Anleger halten sich bei TKMS-Aktie zurück - Starke Konkurrenz durch RENK, Rheinmetall, HENSOLDT & Co.

mehr Analysen