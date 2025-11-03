HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Montagmittag im Plus

HENSOLDT im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von HENSOLDT. Zuletzt sprang die HENSOLDT-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 94,65 EUR zu.

Um 11:48 Uhr sprang die HENSOLDT-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 94,65 EUR zu. Der Kurs der HENSOLDT-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 95,30 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 94,25 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 97.714 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 117,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.10.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie. Am 07.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 68,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten HENSOLDT-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,613 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 101,00 EUR je HENSOLDT-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HENSOLDT am 31.07.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,08 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat HENSOLDT im vergangenen Quartal 549,00 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HENSOLDT 520,00 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte HENSOLDT am 07.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der HENSOLDT-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

Experten taxieren den HENSOLDT-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,71 EUR je Aktie.

