HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

So entwickelt sich HENSOLDT

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von HENSOLDT. Zuletzt stieg die HENSOLDT-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,0 Prozent auf 94,95 EUR.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von HENSOLDT zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,0 Prozent auf 94,95 EUR. In der Spitze gewann die HENSOLDT-Aktie bis auf 95,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 94,25 EUR. Der Tagesumsatz der HENSOLDT-Aktie belief sich zuletzt auf 161.234 Aktien.

Am 06.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 117,70 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Kursplus von 23,96 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.11.2024 bei 30,10 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Verlust von 68,30 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,613 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HENSOLDT 0,500 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 101,00 EUR.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 549,00 Mio. EUR gegenüber 520,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

HENSOLDT dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 07.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,71 EUR je Aktie in den HENSOLDT-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

