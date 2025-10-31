DAX 24.132 +0,7%ESt50 5.679 +0,3%MSCI World 4.393 +0,1%Top 10 Crypto 14,72 -1,2%Nas 23.814 +0,4%Bitcoin 92.733 -3,4%Euro 1,1519 -0,1%Öl 64,86 -0,3%Gold 4.011 +0,2%
HENSOLDT Aktie

Kaufen
Verkaufen
HENSOLDT Aktien-Sparplan
94,45 EUR +1,80 EUR +1,94 %
STU
Marktkap. 10,65 Mrd. EUR

KGV 37,06 Div. Rendite 1,45%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN HAG000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000HAG0005

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HNSDF

JP Morgan Chase & Co.

HENSOLDT Overweight

21:16 Uhr
HENSOLDT Overweight
HENSOLDT
94,45 EUR 1,80 EUR 1,94%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hensoldt von 120 auf 110 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vor dem Kapitalmarkttag des Rüstungselektronik-Herstellers am 11. November habe er seine mittelfristigen Prognosen für die Optronics-Sparte reduziert, schrieb David H Perry in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 18:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 18:55 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HENSOLDT Overweight

Unternehmen:
HENSOLDT		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
102,30 €		 Abst. Kursziel*:
7,53%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
94,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,46%
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
99,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HENSOLDT

21:16 HENSOLDT Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.10.25 HENSOLDT Kaufen DZ BANK
24.10.25 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
20.10.25 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
20.10.25 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu HENSOLDT

finanzen.net Rüstungssektor im Fokus Rheinmetall-Aktie fester: Anleger warten gespannt auf Quartalsergebnisse - HENSOLDT und RENK ebenfalls im Fokus Rheinmetall-Aktie fester: Anleger warten gespannt auf Quartalsergebnisse - HENSOLDT und RENK ebenfalls im Fokus
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: TecDAX beendet den Montagshandel im Plus
finanzen.net HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: MDAX legt nachmittags zu
finanzen.net Freundlicher Handel: TecDAX nachmittags mit Zuschlägen
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net TecDAX aktuell: TecDAX mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen am Mittag zu
finanzen.net HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Montagmittag im Plus
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: High order intake: HENSOLDT raises guidance for book-to-bill ratio and specifies outlook for revenue and adjusted EBITDA margin
EQS Group EQS-Adhoc: HENSOLDT AG: HENSOLDT AG raises guidance for book-to-bill ratio and specifies outlook for revenue and adjusted EBITDA margin
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
