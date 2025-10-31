HENSOLDT Aktie
Marktkap. 10,65 Mrd. EURKGV 37,06 Div. Rendite 1,45%
WKN HAG000
ISIN DE000HAG0005
Symbol HNSDF
HENSOLDT Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hensoldt von 120 auf 110 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vor dem Kapitalmarkttag des Rüstungselektronik-Herstellers am 11. November habe er seine mittelfristigen Prognosen für die Optronics-Sparte reduziert, schrieb David H Perry in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 18:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 18:55 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: HENSOLDT Overweight
|Unternehmen:
HENSOLDT
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
110,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
102,30 €
|Abst. Kursziel*:
7,53%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
94,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,46%
|
Analyst Name:
David H Perry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
99,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
